الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف في سوريا

2019/06/02 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه ضرب عددا من الأهداف في سوريا ردا على سقوط صواريخ على مرتفعات الجولان المحتلة.وكان التلفزيون الحكومي السوري أفاد بوقوع عدة انفجارات بالقرب من دمشق صباح الأحد.ونقل التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تصدت “لأهداف معادية” في الضواحي الجنوبية للعاصمة دمشق.وبحسب وسائل إعلام حكومية،

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