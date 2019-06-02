2019/06/02 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي ليفربول الإنجليزي بطولة دوري أبطال للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على توتنهام في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا.وأحرز محمد صلاح (2) وديفوك أوريجي (87) هدفي الفريق الإنجليزي الأحمر، الذي وضع خلف ظهره خسارته المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال مدريد 1-3.وشهدت مباراة دوري الأبطال أرقاما قياسية كثيرة يستعرضها “سبوتنيك”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 25 رقما قياسيا من نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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