والد نيمار يكشف حقيقة اتهامه باغتصاب فتاة

2019/06/02 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حقيقة اتهام نجله باغتصاب فتاة في العاصمة الفرنسية باريس .

واتهمت سيدة، تعرفت على نيمار من خلال شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام، باغتصابها في أحد الفنادق بعدما استدرجها إلى هناك .

ونفى والد نيمار التهمة المنسوبة إلى اللاعب حسبما نشرت صحيفة سبورت الاسبانية منذ قليل، مؤكدا أن كل ما قيل لا يمت للحقيقة بأي صلة .

ولم يعلق والد نيمار على الأمر واكتفى بنفيه أثناء ظهوره في برنامج "عاجل البرازيل" على أن تحقق السلطات في الاتهام المقدم من السيدة صاحبة الادعاء.

ويرتبط نيمار بإمكانية الرحيل عن الفريق الباريسي في الموسم المقبل في ظل رغبة برشلونة الاسباني في استعادة خدماته من جديد .

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