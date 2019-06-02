هجوم يستهدف مقر الشيوعي في البصرة

2019/06/02 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الاحد، بتعرض مقر الحزب الشيوعي الى هجوم مسلح.

وابلغ المصدر الامني شفق نيوز بأن مقر الحزب الشيوعي في البصرة تعرض الى هجوم برمانة يدوية.

واضاف المصدر ان الحادث لم يتسبب بحدوث اصابات بشرية.

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