2019/06/02 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة طيران الإمارات عن خطتها لإطلاق أقصر رحلة في العالم على متن أكبر طائرة تجارية في العالم، من نوع “إيرباص A380”.وقالت طيران الإمارات إنه من المقرر أن تنطلق رحلتان يوميا من طراز A380 بين مدينة دبي ومطار مسقط الدولي في عمان، مشيرة إلى أن أول رحلة ستنطلق في الأول من يوليو.وتابعت في تغريدة على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من الإمارات أكبر طائرة بالعالم بأقصر رحلة ممكنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الإمارات أكبر طائرة بالعالم بأقصر رحلة ممكنة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الإمارات أكبر طائرة بالعالم بأقصر رحلة ممكنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).