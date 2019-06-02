الكشف عن ثغرة في اتفاقية بغداد وواشنطن تتيح بقاء القوات الاميركية بالعراق

2019/06/02 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأحد، عن ثغرة في اتفاقية العراق مع اميركا الموقعة عام 2008، حيث تتيح لواشنطن ابقاء قواتها على ارض العراق من دون تحديد سقف زمني لخروج تلك القوات.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان ” تواجد القوات الاجنبية في العراق مر بثلاث مراحل، الاولى كانت عام 2008 […]

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