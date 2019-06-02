إصابة 18 شخصا جراء انفجار سيارتين مفخختين في ليبيا

2019/06/02 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب 18 شخصا على الأقل بجروح مختلفة جراء انفجارين هزا صباح اليوم الأحد مدينة درنة شرقي ليبيا.وقال مصدر أمني إن “سيارتين مفخختين انفجرتا أمام مقر إحدى سرايا الجيش التابع للمشير خليفة حفتر، بمدينة درنة، مؤكدا أن مستشفى المدينة استقبل عددا من الجرحى”.من جانبه أفادت مصادر عسكرية ليبية بأن الانفجارين استهدفا جزيرة عزوز […]

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