2019/06/02 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الجمارك، اليوم الاحد، اعادة اصدار ارساليتين من المواد الغذائية في منفذي الشيب والمنذرية الحدوديين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكاله صدى، نسخة منه، ان “السلطات الجمركية في مركزي جمرك الشيب و المنذرية الحدودية تمكنت من اعادة اصدار ارساليتين لمواد غذائية مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد”. واضافت ،ان “منفذ جمرك الشيب الواقع في محافظة ميسان اعاد اصدار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة اصدار ارساليتين من المواد الغذائية في منفذي الشيب والمنذرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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