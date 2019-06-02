2019/06/02 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات تمسكه بمطالبه، داعيا إلى تنظيم مسيرات لدعم الاعتصام، وذلك في وقت حذر فيه المجلس العسكري الانتقالي من خطورة تشكيل حكومة مدنية حاليا.وطالب “تجمع المهنيين” في بيان، المحتجين بـ”التمسك بمطالبهم”، مضيفا أن “ثورتنا تمر بمرحلة حرجة ومحاولات التفاف متكررة، وأن مواصلة تماسكنا ووحدتنا واحتشادنا في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجمع المدنيين السودانيين يؤكد تمسكه بمطالبه ويدعو الى الاعتصام وكالة خطوة برس.

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