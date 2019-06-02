2019/06/02 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية مكافحة الارهاب، الاحد، اعتقال خلية تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية بثلاث محافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقت، {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "قيادة العمليات الخاصة الثانية البطلة ،أفواج الموصل، كركوك، صلاح الدينتمكنت من اعتقال ثلاثة عناصر تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف أمن واستقرار المواطنين".واضاف، ان "العملية جاءت ضمن إطار عمليات التعقب والاستهداف للخلايا الإرهابية وإستناداً الى جهد استخباري دقيق".انتهى

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