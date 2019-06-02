موقع يدرج مقاتلة “F-35” على قائمة أسوأ نماذج الأسلحة الأمريكية

2019/06/02 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أدرج موقع “Business Insider” الأمريكي مقاتلة “F-35” إلى قائمة أسوأ نماذج الأسلحة الأمريكية، وذلك بسبب ثمنها المرتفع والثقة المنخفضة بها.وذكر الموقع أن برنامج إنتاج مقاتلة “F-35” واجه أثناء تنفيذه مشاكل تقنية وصناعية عديدة.وتدل نتائج الفحص الأخير الذي أجراه البنتاغون على استمرار المشاكل الخاصة بالثقة المنخفضة بالمقاتلة وقدراتها القتالية.ويجري ذلك في وقت […]

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