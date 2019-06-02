بكين ترد هواوي ليست مؤسسة عسكرية

2019/06/02 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ خه، اليوم الأحد، إن شركة هواوي ليست مؤسسة عسكرية، على الرغم من أن مؤسِّسها قد عمل سابقًا في الجيش.وأضاف الوزير الصيني في منتدى “حوار شانغريلا” المنعقد في سنغافورة الذي يجمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من مختلف انحاء العالم، إن “هواوي ليست مؤسسة عسكريّة.لا تظنوا أنه بمجرد

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