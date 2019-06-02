2019/06/02 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، ان الطقس سيكون صحو مع بغض الغيوم وارتفاع بدرجات الحرارة.وذكر بيان للانواء تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه ان "طقس غد الأثنين سيكون في كافة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، صحواً مع بعض الغيوم، فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد بمعدل 45 مْ".

وأضاف، ان "طقس الثلاثاء صحواً مع بعض الغيوم في كافة المناطق ولا تغير في درجات الحرارة".

أما طقس الأربعاء فيكون "صحواً الى غائم جزئياً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة في الجنوب".

وأشار البيان الى ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون صحواً مع بعض الغيوم في الجنوب".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة الطقس لثلاثة أيام مقبلة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة الطقس لثلاثة أيام مقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).