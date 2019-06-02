إصابة 18 شخصا جراء انفجار سيارتين مفخختين في ليبيا

2019/06/02 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

صيب 18 شخصا على الأقل بجروح مختلفة جراء انفجارين هزا صباح اليوم الأحد مدينة درنة شرقي ليبيا.

وقال م...

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