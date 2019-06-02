موقع يدرج مقاتلة “F-35” على قائمة أسوأ نماذج الأسلحة الأمريكية

2019/06/02 | 09:40

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بغداد:سومر نيوز

أدرج موقع “Business Insider” الأمريكي مقاتلة “F-35” إلى قائمة أسوأ نماذج الأسلحة الأمريكية، وذلك بسبب ث...

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