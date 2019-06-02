التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الابتدائي

2019/06/02 | 09:40

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن فتح باب الاعتراضات على نتائج امتحانات مرحلة السادس الابتدائي للعام الدرا...

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