الصين: هواوي ليست مؤسسة عسكرية رغم عمل مؤسسها سابقاً بالجيش

2019/06/02 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ خه، الأحد، إن شركة هواوي ليست مؤسسة عسكرية، على الرغم من أن مؤسِّسها قد عمل سابقًا في الجيش.وذكر وي فنغ خه في منتدى “حوار شانغريلا” المنعقد في سنغافورة الذي يجمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من مختلف انحاء العالم، ان “هواوي ليست مؤسسة عسكريّة.

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