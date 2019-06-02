الدفاعات الجوية السورية تصد غارات جوية اسرائيلية غي دمشق والقنيطرة

2019/06/02 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس صدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية، الأحد، استهدفت بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفرت عن مقتل 3 وإصابة 7 جنود سوريين بجروح.ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصدر عسكري، أنه “في تمام الساعة 03:22 من فجر اليوم ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل..وعلى الفور قامت

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