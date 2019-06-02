مقتدى الصدر يطلق تغريدة بشأن انغماس بعض طلبة العلم بالسياسة والتجارة

2019/06/02 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، ان عدم العطف على الصغير وعدم احترام الكبير أدى الى انتشار سوء الاخلاق، وابتعاد طلبة العلم عن المجتمع وانغماس بعضهم بالسياسة والتجارة أدى إلى تبادل عدم الثقة بينهم وبين المجتمع.

وكتب الصدر، في تغريدة له على "تويتر"، اليوم (1 حزيران 2019)، "الذنب الثالث والعشرون: عدم العطف على الصغير وعدم احترام الكبير مما أدى الى انتشار سوء الاخلاق والتعامل غير الصحيح بين افراد المجتمع كافة".

واضاف، "الذنب الرابع والعشرون: اضمحلال الارشاد الديني وابتعاد طلبة العلم عن المجتمع وانغماس بعضهم بالسياسة والتجارة مما أدى لتبادل عدم الثقة بينهم وبين المجتمع".

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