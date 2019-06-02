2019/06/02 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتضح لعلماء جامعة كيرتين والجامعة الوطنية في أستراليا أن تناول اللحوم الحمراء مع الحمية الغذائية المتوسطية يخفض خطر تطور التصلب المتعدد.ويفيد موقع MedicalXpress أن الباحثين حللوا بيانات تم الحصول عليها خلالthe AusImmune Studyطويلة الأمد التي اشترك فيها 840 شخصا.وهدف هذه الدراسة إيجاد علاقة بين حمية البحر المتوسط التي تحتوي لحوما غير معالجة (لحم الغنم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف فائدة جديدة للحوم الحمراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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