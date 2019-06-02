2019/06/02 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية مكافحة الارهاب، عن اعتقال خلية خططت لتنفيذ عمليات ارهابية في ثلاث محافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقته "العهد نيوز"، اليوم الاحد، ان

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