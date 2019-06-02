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رغم الاعتراض حكومته.. القضاء العراقي يقضي بإعدام ثامن فرنسي


رغم الاعتراض حكومته.. القضاء العراقي يقضي بإعدام ثامن فرنسي
2019/06/02 | 10:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رغم الاعتراض حكومته..

القضاء العراقي يقضي بإعدام ثامن فرنسي

العراق

رغم الاعتراض حكومته..

القضاء العراقي يقضي بإعدام ثامن فرنسي

الأحد 2 يونيو 2019 - 10:17

حبل اعدام

يتبع....

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