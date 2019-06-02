طهران: تقرر استهداف القواعد الامريكية في هذه الدول

2019/06/02 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال صفوي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران وتابعه موقع "الغدير"، انه" يمكننا استهداف القواعد الأميركية في الدول المقابلة لنا باستخدام صواريخ بمدى 300 كم".ودعا صفوي أدعو إلى عقد تحالف مع بعض دول الخليج لتتابع وتوقيع اتفاقية عدم الاعتداء".واوضح، ان" أول رصاصة تطلق في الخليج سترفع اسعار النفط لـ100 دولار وجميع القواعد الاميركية بالمنطقة في مرمى صواريخنا".واضاف مستشار قائد الثورة الاسلاميةِ، ان" الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" يدرك تماما أنه" سيخرج خاسراً من أي حرب يشنها على إيران".انتهى..م.ر

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