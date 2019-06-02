المرور العامة تقرر إعادة العمل بالاشارات المرورية وهذه التقاطعات المشمولة

2019/06/02 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية المرور العامة ،اليوم الاحد ، إعادة العمل بالاشارات المرورية في معظم تقاطعات بغداد.وذكر اعلام المرور في بيان وتلقته وكالة صدى , أنه” بعد التنسيق من قبل مدير المرور العام اللواء عامر خضير العزاوي مع أمانة بغداد اجتمع مدير المرور العام مع أمراء القواطع المشمولة بالعمل للإشارة المرورية”.وأضاف أن” المرحلة الاولى ستكون

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