2019/06/02 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النقل عبد الله لعيبي، امس السبت، بمنح منتسبي الوزارة وتشكيلاتها مكافأة مالية (عيدية) وحسب التخصيص المالي المتوفر.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى, ان “لعيبي هنأ منسوبي الوزارة وتشكيلاتها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ووجه بمنحهم مكافأة مالية (عيدية) وحسب التخصيص المالي المتوفر”.ودعا لعيبي “موظفي وزارة النقل في جميع تشكيلاتها الى ادامة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تقرر منح مكافأة مالية عيدية لمنتسبيها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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