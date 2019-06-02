المصرف الاهلي العراقي يدعو الى انعقاد الهيئة العامة الاربعاء المقبل

2019/06/02 | 10:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعا المصرف الاهلي العراقي ، الى انعقاد اجتماع الهيئة العامة صباح يوم الاربعاء المقبل المصادف 19/6/2019، في قاعة المحطة ، بمشاركة مساهمي المصرف .

وقال المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ، ان المصرف يدعو مساهميه الى حضور اجتماع الهيئة العامة تنفيذا لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 16/3/2019 ، الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحا ليوم الاربعاء الموافق 19/6/2019 في قاعة المحطة قرب ساحة عقبة بن نافع ، مشيرا الى ان الاجتماع سيناقش تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف لعام 2018 واتخاذ القرار المناسب حوله.

واضاف انه "سيتم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه ".

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