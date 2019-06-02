2019/06/02 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل علماء من جمعية الشيخوخة الأمريكية إلى طريقة بسيطة للتخلص من الشحم المتراكم في منطقة البطن وذلك بممارسة تدريبات بدنية منفصلة (متقطعة).ويفيد موقع MedicalXpress بأن الخبراء أشاروا إلى أنه مع التقدم بالعمر تنخفض الكتلة العضلية تدريجيا، ويبدأ تراكم طبقات الشحم في منطقة البطن والجزء العلوي من الجذع.هذه التراكمات الشحمية – السمنة البطنية ،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العلماء يكتشفون طريقة فعالة للتخلص من شحم البطن وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلماء يكتشفون طريقة فعالة للتخلص من شحم البطن) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلماء يكتشفون طريقة فعالة للتخلص من شحم البطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).