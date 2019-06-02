2019/06/02 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اتهمت امرأة، لم يكشف عن هويتها، النجم البرازيلي لاعب فريق باريس سان جرمان، نيمار، باغتصابها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة “غارديان” البريطانية.وتورد وثيقة من الشرطة، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، أن “حادثة الاغتصاب” وقعت يوم 15 مايو في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساء في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امرأة تتهم نيمار باغتصابها في باريس وكالة خطوة برس.

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