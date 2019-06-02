عرض أقدم فيلم فلكي للكسوف عمره نحو 120 عاما

2019/06/02 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أصدرت الجمعية الفلكية الملكية لقطات تعود إلى 28 مايو 1900، عندما شهدت ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة كسوفا كليا للشمس.والتقط الساحر البريطاني والمخرج السينمائي نيفيل ماسكلين “فيلما” أقرب ما يكون إلى صورة متحركة لهذا الحدث الفلكي المثير، حيث كان حاضرا مع مجموعة من العلماء والمراقبين من جميع أنحاء العالم […]

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