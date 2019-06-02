وزير الشباب يلوح بمقاضاة المستشار القانوني لاتحاد الكرة

2019/06/02 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، بمقاضاة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، نزار احمد، بعد اتهامه للحكومة العراقية بنها طائفية خلال حديثه بمحكمة النزاعات الرياضة “كاس” بسويسرا.وقال رياض في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “هيبة ومكانة الدولة العراقية وسمعة الوطن اكبر من المسميات والشخوص، وسنحاسب كل من يحاول الاساءة الى الحكومة الوطنية التي استمدت شرعيتها

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