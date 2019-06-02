2019/06/02 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو وفد المعترضين على انتخابات اتحاد كرة القدم، رئيس نادي الطلبة، علاء كاظم ان الامور تسير بشكل إيجابي وننتظر قرار محكمة كاس الذي سيصدر نهاية شهر اب المقبل.وقال كاظم في بيان لنادي الطلبة، ان “تواجدنا في مدينة لوزان السويسرية من اجل أنصاف الحق ولَم يكن لنا خلاف شخصي مع الإخوة في إتحاد كرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاء كاظم:محكمة كاس ستنصف نجوم الكرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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