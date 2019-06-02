استهداف شرطي بعبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

2019/06/02 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأحد، بإصابة شرطي أثر تفحير عبوة ناسفة شمال شرقي المحافظة.

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