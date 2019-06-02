مفارز مكافحة المتفجرات تضبط أسلحة بسيطرة درع كوت بغداد

2019/06/02 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة الارهاب، الاحد، ضبط أسلحة بسيطرة درع كوت بغداد.

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