أطلق النار على صديقه بدلا من الدب

2019/06/02 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة المواطن موريس ديفونت لي من مدينة سافولك بولاية فرجينيا بتهمة التخطيط لقتل صديقه عندما كانا معا في المحمية الطبيعية.وتفيد صحيفة The Virginian-Pilot بأنه في يوم 12 مايو اتصل المواطن موريس ديفونت لي هاتفيا بالشرطة وأبلغهم بأنه أصاب صديقه بطلق ناري خطأ، عندما كانا يتجولان في المحمية الطبيعية.مؤكدا على أنه كان يريد

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