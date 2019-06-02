عسكري إيراني: أي صدام سيرفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

2019/06/02 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت وكالة نقلا عن مسؤول عسكري إيراني كبير، إن أي صدام سيرفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.وأكد لمستشار العسكري للمرشد الإيراني، اللواء رحيم صفوي، إن أمريكا وأوروبا وأصدقاؤهما لا يمكن لهم تحمل أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، حسب وكالة أنباء “فارس”.وانخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام

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