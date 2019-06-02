شرطة ديالى تمنع بيع وتداول ألعاب الاطفال المثيرة للعنف

2019/06/02 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدر قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي أوامر بمنع بيع وشراء وتداول العاب الأطفال التي على شكل أسلحة نارية، محذراً من أن القوات الأمنية ستتخذ إجراءات رادعة بحق التجار وأصحاب المحال المخالفين للقرار وفقا للقانون وقال العبادي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “لقد أصدرنا الأوامر لكافة القوات الامنية

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