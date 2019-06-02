ضبط أسلحة داخل عجلة في سيطرة درع كوت بغداد

2019/06/02 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية مكافحة الارهاب، الاحد، ضبط أسلحة داخل عجلة بسيطرة درع كوت بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "مفارز مديرية مكافحة المتفجرات العاملة على العجلة الاختصاصية في السيطرة الثالثة {درع كوت بغداد} تمكنت من العثور على أسلحة مخبأة داخل إحدى العجلات".واضافت، انه "وبعد الاشتباه بوجود أجسام غريبة داخل العجلة تم تحويلها لغرض تفتيشها وبشكل يدوي من قبل خبراء المتفجرات العاملين في السيطرة وتبين وجود تسعة بنادق كلاشنكوف وبندقيتي bkc "، مبينة انه " تم "تسليمها إصوليا الى ضابط السيطرة".انتهى

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