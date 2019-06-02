2019/06/02 | 10:36

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عاجل الدفاع المدني: احتراق 17 الف دونم حتى الآن بعضها بحوادث عمدية

تأریخ التحریر: : 2019/6/2 10:21

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