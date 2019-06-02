2019/06/02 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء العراقي يحكم بالإعدام على فرنسي ثامن في داعش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يحكم بالإعدام على فرنسي ثامن في داعش) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يحكم بالإعدام على فرنسي ثامن في داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).