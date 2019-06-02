بي إم دبليو تعدل سيارات X1 الشهيرة

2019/06/02 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت شركة “بي إم دبليو” النموذج الجديد من سيارات X1 الكروس أوفر، الشهيرة في أوروبا والعديد من مناطق العالم.ويشبه تصميم السيارة الخارجي إلى حد ما سيارات BMW X7 الجديدة، ويتميز بانسيابيته العالية، ومصابيح الـ LED، والشبك الأمامي الكبير، الذي يعطيها طابع الرياضية والحداثة.Video Player أما من الداخل فأتت هذه السيارة بقمرة مزودة بمقاعد جلدية

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