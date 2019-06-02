2019/06/02 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ علماء أحياء، يعملون بمؤسسات حكومية، إجراء تحقيق لمعرفة سبب نفوق ما لا يقل عن 70 من الحيتان الرمادية، التي جرفتها الأمواج خلال الشهور القليلة الماضية إلى الشاطئ على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، وفق ما صرّح به مسؤولون أميركيون.وووصفت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي حالات النفوق المتتالية بـ”غير مألوفة”، وباشرت بإجراء المزيد من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حرارة المحيطات تسبب نفوق عشرات الحيتان الرمادية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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