نائب عن البناء:المتقاعدون سيحصلون على راتبهم المتبقي بذمة الحكومة

2019/06/02 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء حسين العقابي، الاحد، أن المتقاعدين سيحصلون على راتبهم التقاعدي المتبقي بذمة الحكومة، لافتاً الى ان الدولة لايمكنها ان تضيع حقوق الموظفين والمتقاعدين.وقال العقابي في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “لا يمكن للحكومة قطع راتب عن موظف او متقاعد، حيث انها ملزمة بتسديد رواتب المتقاعدين كاملة كما

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