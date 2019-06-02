2019/06/02 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء العراقي يصدر حكما باعدام فرنسي ثامن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/02 | 10:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يصدر حكما باعدام فرنسي ثامن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يصدر حكما باعدام فرنسي ثامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).