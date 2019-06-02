الديمقراطي الكوردستاني يدين بشدة الاعمال الإرهابية في كركوك

2019/06/02 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكاعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فرع كركوك “مجلس قيادة كركوك – گرميان” ادانته الشديدة لما وصفها بالاعمال الإرهابية المشينة بحق المواطنين الأبرياء في كركوك.

وقال في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “ببالغ الألم والأسى نستقبل ومنذ أسابيع سلسلة من الاخبار السيئة عن تطورات خطيرة في الوضع الأمني في كركوك فمن حرق مزارع وتهديد واعتداءات على المزارعين الكورد والتهجير القسري للعوائل الكوردية من قراهم الى تداعيات الانفجارات التي عمت في أهم مناطق كركوك مما يوضح جلياً ان الاوضاع الشاذة في هذه المحافظة العزيزة قد وصلت الى مناحي خطيرة وباتت تهدد حياة المدنيين العزل”.

وأضاف الحزب “نحن إذ نبتهل للباري عز وجل وفي شهر رمضان المبارك وعلى اعتاب عيد الفطر المبارك بان يعم الأمن والأمان في هذه المدينة العزيزة نعزي عوائل الضحايا جميعهم وندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ كركوك من مكر الحاقدين وتدبير المنافقين”.

وتابع ان “الأحداث الاخيرة ان دلت على شيء فانها تدل وبما لا يقبل الشك بان هناك وضعاً امنيا هشاً ومرتبكاً في كركوك وتداعياته تمس امن وحياة المواطنين الأبرياء من كل القوميات والديانات.



كما وتدل وبوضوح على ان اواصر التآخي والتواصل بين مكونات كركوك متينة وقوية والوشائج الاجتماعية رصينة وما هذه التطورات الا نتاج اجندات تحاول بث روح التناحر والانشقاق ومحاولات يائسة للوصول الى مكاسب سياسية ضيقة”.

واكد الحزب ان “الفراغ الأمني الذي اصبح يكبر وتتداعى تأثيراته الخطيرة يوما اثر يوم ولد ارضية خصبة وبيئة مناسبة للإرهاب واذنابه لكي يقوموا بعمليات نوعية تدل على ضعف ادارة الملف الأمني وتراجعه بشكل كبير”.

واشار “نحن في قيادة كركوك – گرميان نبهنا على خطورة الوضع في كركوك وشرحناه لكافة الأطراف سواء على طاولة المفاوضات او في اللقاءات المتعددة وبينا ان تطبيع الأوضاع في كركوك والانتهاء من الحالة الشاذة التي تمر بها المحافظة وترصين تواجد قطعات الپيشمركة بالتعاون والتنسيق مع الجيش العراقي هي السبيل الوحيد الكفيل بإنقاذ المدينة من هذه التداعيات الأمنية الخطيرة ومواجهة الاٍرهاب بكافة صنوفه وأشكاله”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكوردستاني يدين بشدة الاعمال الإرهابية في كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكوردستاني يدين بشدة الاعمال الإرهابية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).