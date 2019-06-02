النور نيوز.. تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية كركوك

2019/06/02 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن نتائج الدراسة الابتدائية “السادس الابتدائي” للمديرية العامة للتربية في محافظة كركوك للدور الاول للعام الدراسي 2019/2018.

وشملت النتائج التي حصلت “النور نيوز” على نسخة منها على:

نتائج الدراسة الكردية/تربية كركوك اضغط هنـــــا

نتائج الدراسة التركمانية/تربية كركوك اضغط هنـــــا

نتائج الدراسة العربية/تربية كركوك للاطلاع على النتائج اضغط هنـــــا

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