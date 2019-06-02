القضاء العراقي: الاعدام لداعشي فرنسي ثامن

2019/06/02 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء العراقي يوم الاحد حكما بالإعدام على جهادي فرنسي ثامن من أصل 12 جهاديا نقلوا من سوريا إلى العراق أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وصدر الحكم بحق الفرنسي فاضل طاهر عويدات البالغ من العمر 32 عاماً، بعد ان رفضت المحكمة تأكيداته بأن إفادته انتزعت تحت التعذيب.

واكدت المحكمة التقرير الطبي يبين بانه لا يوجد اثار تعذيب على جسده.

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