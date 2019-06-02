2019/06/02 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الاحد، بتعرض مقر الحزب الشيوعي الى هجوم مسلح.

وابلغ المصدر الامني بأن مقر الحزب الشيوعي في البصرة تعرض الى هجوم برمانة يدوية.

واضاف المصدر ان الحادث لم يتسبب بحدوث اصابات بشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر امني: تعرض مقر الحزب الشيوعي في البصرة الى هجوم مسلح) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر امني: تعرض مقر الحزب الشيوعي في البصرة الى هجوم مسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).