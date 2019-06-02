2019/06/02 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود رفضة القاطع لاي اساءة من قبل اي شخصية تمثل الاتحاد تجاه الحكومة العراقية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود: نرفض الاساءة لحكومتنا الوطنية من قبل اي شخصية تمثل الاتحاد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود: نرفض الاساءة لحكومتنا الوطنية من قبل اي شخصية تمثل الاتحاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).