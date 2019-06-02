2019/06/02 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن فتح باب الاعتراضات على نتائج امتحانات مرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي (2018 – 2019) لمدة 15 يوما من تاريخ اعلان كل مديرية للنتائج والتي تمت وفقا لانتهاء عمليات التصحيح في كل منها، فيما أكدت المباشرة بالاستعدادات الخاصة بامتحان الدور الاول لمرحلة الثالث المتوسط.وقال معاون مدير الامتحانات والتقويم بالوزارة نعمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الابتدائي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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