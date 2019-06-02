2019/06/02 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمة الله فلاحت بيشة ،الاحد، ان ” رئيس الوزراء العراقي قال لوزير الخارجية الأمريكي أن الإيرانيين مستعدين للمواجهة العسكرية وأن أمريكا لن تخرج منتصرة من أي حرب مع إيران لذا لا تدفعوا الأوضاع نحو الحرب” , داعيا انه ” من الأفضل على الأمريكيين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلاحت : عبد المهدي ابلغ الامريكان “الإيرانيون مستعدين للمواجهة العسكرية وأنكم لن تخرجوا منتصرين”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلاحت : عبد المهدي ابلغ الامريكان “الإيرانيون مستعدين للمواجهة العسكرية وأنكم لن تخرجوا منتصرين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).